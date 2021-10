Claire Michel: «Passer Noël chez mes parents en Oregon! Et découvrir ma nièce!»

Quand j’avais 1 an, l’entreprise où travaillait mon père, qui est Liégeois, lui a proposé un poste aux Etats-Unis, a priori pour quelques années. Et finalement, 32 ans plus tard, mes parents y sont toujours. Mes deux sœurs vivent aussi là-bas. Moi, je suis revenue m’installer en Belgique en 2011. Mais avec les restrictions de voyage liées au covid, cela fait plus de deux ans que je n’ai pas vu mes parents ! »

Claire Michel, qui vient donc d’avoir 33 ans, attend avec impatience de pouvoir à nouveau voyager vers les USA. Même si, dans un premier temps, ce sont ses parents et une de ses sœurs qui vont venir en Belgique. Pour assister à son mariage, à la fin de ce mois : « Nous l’avions programmé en 2020, et puis, comme beaucoup d’autres, on a dû changer nos plans ! Mais ensuite, j’espère pouvoir à mon tour traverser l’Atlantique pour fêter Noël avec eux en Oregon ! »