Patsy Herbaut: la naissance et le deuil au bout du fil

Dans la maison familiale de Maisières, à deux pas du Shape (le quartier général du Commandement allié des opérations de l’Otan), tout rappelle l’attachement américain de Patsy. Un petit drapeau étoilé coincé entre deux meubles, l’intégrale de la série Friends sagement rangée sous la télévision, un cadre photo estampillé « Family ». Patsy Herbaut a toujours été très attachée aux Etats-Unis, un état d’esprit qui traverse toute la famille puisque sa sœur, son frère et sa fille sont installés de l’autre côté de l’Atlantique. La première est en Floride, le second, dans le Tennessee et la troisième, dans le Dakota du Nord : « En tant qu’enfants ou petits-enfants de militaires, on a développé un esprit nomade, aventureux, et chez nous, il n’y a pas de tabou envers d’autres nationalités, d’autres modes de vie. »