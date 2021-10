Vie privée: pour Mathieu Michel, «la Belgique n’est pas le Far West des données mais…»

« … mais parfois, on y croise quelques cow-boys ». Le secrétaire d’Etat à la Vie privée a réagi à la faille de sécurité Helena.

Le dossier Helena s’est invité, hier jeudi, au Parlement. Dans le cadre des questions d’actualité, le secrétaire d’Etat à la Protection de la vie privée, Mathieu Michel (MR) a dû répondre à une interpellation de Catherine Fonck (CDH). Pour rappel, Le Soir de ce mercredi dévoilait le contenu d’une plainte, déposée à l’Autorité de protection des données (APD) par la coopérative de médecins Medispring. Elle y dénonce les failles de sécurité liées à la plateforme Helena (développée par HealthConnect), utilisée par les médecins et les patients. En résumé : Helena permet d’accéder à des données de santé et de pension sans qu’à aucun moment dans la procédure le patient ne doive formellement certifier son identité ni son lien thérapeutique avec le médecin. Ce qui peut amener des personnes non autorisées à avoir accès à ces données sensibles. En dépit de ce niveau de sécurité inférieur à itsme ou l’eID, Helena avait été intégré par le SPF Bosa dans les outils d’authentification reconnus par l’Etat (le FAS).