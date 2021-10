Premier League: sur la sellette à Manchester United, Solskjaer est prêt à se «battre»

Après l’humiliante défaite à domicile face à Liverpool le week-end dernier (0-5), Ole Gunnar Solskjaer est plus que jamais sur la sellette. Alors que Manchester United affronte Tottenham ce week-end pour le compte de la 10e journée de championnat, le Norvégien s’est montré déterminé en conférence de presse, un jour avant la rencontre qui pourrait scelle son avenir sur le banc mancunien. « J’ai vécu de mauvais moments en tant que joueur ici et en tant que manager. J’ai fait face à des revers, il y a eu deux ou trois crises au moins depuis que je suis devenu manager ici et une chose que je peux vous dire, c’est que je vais me battre », a-t-il affirmé.

Après un été ambitieux sur le marché des transferts et les recrutements de Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho, le club mancunien occupe une décevante 7e place et enchaine les mauvaises performances. Solskjaer a également donné des pistes pour sortir de la crise actuelle : « Dans ce club, quoi que nous ayons traversé auparavant, il s’agit toujours de s’en sortir avec du courage, de la solidarité, du travail, de la confiance en soi et de se serrer les coudes. C’est ce que ce groupe a fait ».