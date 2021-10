Johan Van Herck avant la Billie Jean King Cup: «Premier objectif, les demi-finales!»

Enfin ! Pratiquement deux ans après s’être qualifiée (c’était contre le Kazakhstan en février 2020), l’équipe belge va pouvoir goûter à cette Billie Jean King Cup, new look. Avec cette phase finale (copiée sur la Coupe Davis aussi revisitée), dès lundi à Prague, où 12 équipes vont se défier par poules interposées pour aller décrocher la Coupe, samedi. « Ça enlève un peu la magie et l’authenticité de l’ancienne formule, mais au final, on est toutes contentes de revivre cette semaine en… Billie Jean King Cup », résume une Ysaline Bonaventure qui, après une saison gâchée par les blessures, « espère conclure 2021 en beauté. »