Alex Mackle: «Je suis resté coincé à New York, là où il y a mon travail et mon appartement»

Cela fait deux ans qu’il attend cela, lui aussi : Alex Mackle va bientôt revoir ses parents, son frère, la Belgique, et ce dès Noël prochain. Home sweet home ! Né britannique, cet économiste new-yorkais âgé de 30 ans, mine pouponne et sourire contagieux, a néanmoins grandi près de Bruxelles, où réside sa famille depuis un quart de siècle. Mais le piège s’est refermé sur lui, dans le Nouveau Monde. La pandémie de covid a entraîné la fermeture des frontières entre Europe et Etats-Unis. L’intransigeance initiale de l’Administration Trump, prolongée par celle de Joe Biden, et leur méfiance à l’égard de la zone rouge de contamination en Europe, ont fait le reste.