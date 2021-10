«C’est bon d’être de retour»: Joe Biden en visite au Vatican

C’est bon d’être de retour », s’est réjoui à plusieurs reprises Joe Biden, souriant, en serrant les mains des officiels qui l’ont accueilli ce vendredi au Vatican. Joe Biden, deuxième président catholique dans l’histoire des Etats-Unis, s’est entretenu en milieu de journée avec le pape, le premier d’une série de rendez-vous internationaux à la veille du sommet du G20, dans la capitale italienne.

Un tête-à-tête auquel la presse n’a pas eu accès, et qui, selon le Vatican et la Maison-Blanche, a duré plus d’une heure. Un rencontre plus longue que les précédentes entre un pape et un président américain. S’il s’agit du premier entretien depuis l’élection du très pieux président démocrate, c’est le quatrième rendez-vous entre les deux hommes.