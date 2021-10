Analyse: charité bien ordonnée

Un « secours populaire » inspiré du mouvement communiste en France au début du XXe siècle, destiné alors à créer une « croix-rouge du peuple » : telle est l’initiative, en substance, que prend le PTB, comme l’annonce son porte-parole. Intimidé, le PTB ? Refroidi après la polémique qui a suivi la récolte de fonds pour les sinistrés alors que les rues n’étaient pas sèches ? Il persiste et signe. A propos des 40.000 euros récoltés, Raoul Hedebouw nous transmet les factures, joue la transparence. Les fonds, jusqu’à présent, ont servi à acheter du matériel dûment distribué aux sinistrés. On promet la création d’un compte et d’une structure distincts du parti. Dont acte.