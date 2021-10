Christian Benteke revient de loin

Christian Benteke est une sorte de « Highlander ». Tant que sa tête ne roulera pas au sol, il se relèvera. À Crystal Palace, on ne compte plus les fois où on l’a enterré bien trop vite. Il faut bien admettre que les creux, il les a collectionnés après sa première saison réussie chez les Eagles (17 buts et deux assists en 40 matches, en 2016-17). Les exercices suivants ont été décevants : trois goals, un puis deux. Un bilan trop maigrichon pour un attaquant, surtout quand son club l’a payé 31,2 millions d’euros.