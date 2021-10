Bright Brussels: la carte des illuminations

Une Région qui voudrait un projet concret, un promoteur qui a jeté l’éponge faute d’accord avec les élus locaux, une pression citoyenne pour préserver à tout prix une zone naturelle née d’un chantier de construction et une commune exigeante qui sert de tampon et joue les facilitateurs. Site vert et bleu paisible à Forest, le marais Wiels est à la croisée de nombreuses tensions et enjeux. Avec un avenir qui reste incertain.