La Bundesliga observera deux mois de trêve en raison du Mondial au Qatar

Le championnat allemand sera interrompu entre le 13 novembre 2022 et le 20 janvier 2023.

La prochaine saison de Bundesliga, le championnat d’Allemagne de football, débutera le 5 août 2022 et fera une pause de deux mois entre la mi-novembre et la mi-janvier en raison de la Coupe du monde au Qatar et de la traditionnelle trêve hivernale.

La fédération allemande (DFB) a précisé vendredi lors de la publication du calendrier 2022-2023 que des matches de Coupe d’Allemagne lanceront la saison entre le 29 juillet et le 1er août.