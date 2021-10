Lewis Hamilton fait une surprise à des enfants pendant la visite de l’usine Mercedes (vidéo)

Trois enfants étaient venus visiter l’usine Mercedes et se plonger dans les coulisses du monde de la F1. Le pilote britannique a donc décidé de leur réserver une jolie surprise. Le sextuple champion du monde a été déguisé par des professionnels et s’est fait passer pour un ingénieur présentant la voiture .. de Lewis Hamilton. « C’est sa voiture, personne n’a le droit de la toucher », lance-t-il tout d’abord, avant de s’emparer du volant. « Si j’ai le droit de faire ça, c’est parce que je suis Lewis », dévoile-t-il ensuite, sous le regard à la fois ébahi et admiratif des enfants.