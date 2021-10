LN24 pourrait bientôt passer sous le contrôle d’IPM

A court d’argent, LN24 semble avoir trouvé l’investisseur qui lui permettra de poursuivre ses activités. Ce vendredi, la chaîne d’information en continu a annoncé être entrée en négociation exclusive avec le groupe IPM, éditeur de La Libre, La DH ou encore de L’Avenir. « Le conseil d’administration a analysé les différentes offres reçues et a estimé que la plus profitable pour LN24 était celle d’IPM », commente Joan Condijts, CEO de LN24. De quels montants parle-t-on ? Quelle part de capital IPM prendra-t-il ? Rien n’est précisé à ce stade. « Tout cela va faire l’objet des discussions qui vont débuter, poursuit Joan Condijts. L’objectif est d’aboutir avant la fin de l’année à un accord définitif ».

D’après nos informations, on parlerait d’une injection de capital comprise entre deux et quatre millions d’euros et d’une prise de participation majoritaire. Les négociations portent bien sur une augmentation de capital et non pas sur un rachat des parts des actionnaires existants même si certains d’entre eux sont potentiellement vendeurs (Ice Patrimonial/Jean-Pierre Lutgen et Besix). Selon nos informations, deux offres étaient en lice : celle d’IPM et celle du groupe de construction Ghelamco.