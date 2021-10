Bourse de Bruxelles - La prudence l'a emporté à la veille du week-end

Proximus (16,28) chutait de 3,01 pc, Orange Belgium (19,64) gagnant par ailleurs 0,51 pc tandis que Bpost (7,40) abandonnait 2,18 pc.

Galapagos (45,81) regagnait 1,82 pc, rejointe par UCB (103,10) qui avait viré de 0,44 pc à la hausse, Solvay (102,80) restant négative de 1,67 pc.

Les immobilières voyaient Cofinimmo (139,50) et WDP (39,40) reperdre 2,52 et 1,99 pc, Aedifica (115,30) reculant de même de 1,96 pc.

Aperam (51,58) était repassée de 0,19 pc dans le vert, Umicore (49,58) perdant 1,47 pc.

Melexis (99,60) valait finalement 0,66 pc de plus tandis qu'Elia (100,90) perdait 1,37 pc.

Hors indice, Deceuninck (3,69) gagnait 1,9 pc alors que Recticel (16,00) et Tessenderlo (31,55) étaient en baisse de 1,3 et 2,3 pc, Picanol (68,80) perdant 2 pc.

D'Ieteren (148,90) et Ontex (8,14) abandonnaient 1,7 et 0,7 pc, Shurgard (53,00) et Befimmo (35,40) valant 2,4 et 3 pc de moins tandis qu'Immobel (76,10) et Xior (51,20) reculaient de 1,9 pc.

Leasinvest (79,80) était négative de 4,1 pc, Intervest Offices (25,20) et Montea (128,40) de plus de 5 pc chacune.

Celyad (3,80) et Acacia Pharma (1,66) perdaient enfin 2,2 pc chacune alors qu'Oxurion (2,13) récupérait 2,4 pc.