Bourses d’études: un vide juridique de courte durée

Ce week-end sonne la dernière ligne droite pour l’introduction des demandes de bourses d’études. Les étudiants de secondaire et du supérieur ont jusqu’au 31 octobre pour déposer leur demande. A partir de cette année académique, les critères d’octroi se voient simplifiés et élargis. Le budget des allocations d’études est en effet passé de 68 millions d’euros au budget initial 2021 à plus de 77 millions d’euros pour 2022. Le nombre de bénéficiaires d’une allocation d’étude sera donc largement étendu. « Toutes ces mesures, attendues par de nombreux acteurs de terrain, démontrent l’engagement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à rendre l’enseignement plus accessible pour tous », commente la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR).