SC Charleroi: avec Nicholson, sans Bedia contre Eupen

Éliminés en Coupe de Belgique face à Eupen mercredi, les Zèbres doivent réagir ce samedi (16h15) avec la visite d’Eupen, qui, lui, avait évité l’écueil de Dender dans la même compétition. Pour cette rencontre, Edward Still va pouvoir récupérer Joris Kayembe et Stefan Knezevic, ménagés contre les Limbourgeois, mais aussi Shamar Nicholson, qui s’était réveillé fiévreux ce jour-là. Le Jamaïcain apparaît de nouveau entièrement fit. Or, on a une fois encore pu constater face à Lommel combien le Sporting était dépendant offensivement son actuel meilleur buteur (7 buts). « Shamar s’est levé avec 40 degrés de fièvre mercredi matin et ne pouvait pas jouer contre Lommel. Ça allait déjà mieux jeudi et il s’est entraîné plus ou moins normalement. Ce vendredi, il était bien », commente le coach carolo, rassuré.