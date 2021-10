Carlos Bacca n’écarte pas un retour au Club de Bruges: «J’ai toujours eu énormément d’affection pour ce club»

Dans une interview accordée à Eleven Sports, Bacca a lancé un clin d’oeil à l’équipe qui lui a permis de se révéler lors de la saison 2012-2013. Il avait alors inscrit 25 buts en Pro League et avait terminé meilleur buteur. Cela lui avait notamment permis d’être élu Footballeur Pro de l’année en 2013. « Le Club de Bruges, c’est comme une famille. Celui qui travaille dur et qui s’entend bien avec tout le monde trouvera toujours une porte ouverte s’il veut revenir. C’est ce qu’il s’est passé avec Izquierdo qui n’avait plus joué depuis longtemps. Le Club de Bruges lui a ouvert la porte. De mon côté, je n’écarte aucune possibilité. J’ai toujours eu énormément d’affection pour le Club de Bruges et on verra ce que Dieu me permettra de faire », a-t-il déclaré.