Bientôt un véritable réseau autoroutier cyclable wallon

Prendre le vélo aussi facilement qu’on prendrait la voiture. Pour, de Gembloux, se rendre à Namur. Du Brabant wallon, monter sur Bruxelles. De Flémalle, aller dans le centre-ville de Liège. Ou de Gilly, rejoindre le cœur de Charleroi. À coups de pédales. Via des axes rapides et sécurisés, sortes d’autoroutes cyclables, des « corridors », appelés « Ring » à Charleroi, « Nationale » à Gembloux et « voie verte urbaine » à Namur.