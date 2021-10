Les gros bras se positionnent

En prévision du sommet de Glasgow, les principaux acteurs de ce dossier très politique se sont positionnés, tout en gardant des marges de manœuvre pour des adaptations de dernière minute. En annonçant la neutralité carbone en 2050 et une réduction de ses émissions de 55 % en 2030 par rapport à 1990, l’Europe a dégainé la première et le plus fort. Son nouvel objectif n’est pas totalement aligné avec l’accord de Paris, mais pas loin. Et surtout, la Commission a présenté un impressionnant paquet de mesures (le « fit for 55 ») qui crédibilise sa démarche.