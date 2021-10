Comment l’opération Azur devait assiéger l’Elysée

Nom de code : opération Azur. Objectif : renverser l’Etat français. On croyait avoir tout découvert des délires complotistes de Rémy Daillet-Wiedemann. En avril dernier, cet ancien cadre du Modem avait ordonné depuis la Malaisie le rocambolesque enlèvement de la petite Mia, une fillette de huit ans. L’enfant, avec le consentement de la mère qui voulait l’extraire des services sociaux, avait été kidnappée par plusieurs activistes avant d’être retrouvée saine et sauve dans un squat en Suisse. Daillet et ses ouailles avaient prétendu sauver l’enfant de l’emprise d’un « réseau pédocriminel d’Etat » (sic).