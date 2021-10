Anderlecht: Taylor Harwood-Bellis en quête de son rêve ultime

Situé dans la banlieue de Manchester, Stockport est connu pour avoir été le berceau de Fred Perry, légende du tennis mondial des années 30 et créateur de la marque éponyme. Cela pourrait changer. La bourgade de 130.000 âmes pourrait bientôt être rebaptisée « fournisseur officiel » du onze de base de Manchester City. C’est à Stockport que Phil Foden a grandi. Tout comme… Taylor Harwood-Bellis. « Je ne connaissais pas Phil avant d’arriver au centre de formation de City (NDLR : il y est depuis ses 7 ans) », explique le joueur prêté à Anderlecht depuis cet été. « En discutant ensemble, on s’est rendu compte qu’on avait grandi à dix minutes l’un de l’autre et qu’on avait des connaissances communes. Du centre de formation, je connais mieux Cole Palmer. C’est un bon ami. On a été dans la même école, on a été formé ensemble et on a joué en équipe nationale chez les jeunes. Je lui ai d’ailleurs envoyé un message après son but à Bruges en Ligue des champions. »