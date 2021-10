L’appel à réveiller la lutte contre la criminalité financière

Un haut magistrat, un juge d’instruction donnent l’alerte. « On classe des dossiers, on les clôture en cours d’instruction. » Ahmed Laaouej (PS) secoue les ministres de la Vivaldi.

Le procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle, avait sonné l’alerte dans son discours à l’audience solennelle de rentrée judiciaire en septembre dernier. Deux mois plus tard, l’inquiétude grandit, la colère avec elle, auprès des enquêteurs et des magistrats. Elle s’exprimera bientôt, nous confie-t-on à bonne source, « nous n’en dirons pas plus à ce stade ». A suivre.

Au passage, Ahmed Laaouej, chef de groupe PS au Parlement fédéral, spécialisé dans les questions financières, nous « remonte » les informations recueillies « dans les milieux judiciaires » : « On risque de passer de l’état de droit à l’état d’impunité ». A savoir : l’impunité pour « la criminalité en col blanc ». Le chef de groupe, gravement : « On me le confirme, c’est un vrai phénomène : désormais, des dossiers sont classés sans suite, clôturés en phase d’instruction. »