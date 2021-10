1,5ºC, l’inaccessible étoile?

L’accord historique conclu à Paris en décembre 2015 contient quelques engagements cruciaux dont la réalisation est encore fort problématique. Parmi ceux-ci : contenir « l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 ºC par rapport aux niveaux préindustriels et [de poursuivre] l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels ». Où en est-on six ans plus tard ? L’élévation mesurée de la température montre un réchauffement entre 1 et 1,2ºC, selon les mesures. C’est une moyenne : les terres se réchauffent bien plus fort que les océans : 50 % de plus, estime-t-on. Et certaines régions plus que d’autres : l’élévation moyenne à Uccle est de +2,1ºC par rapport à 1840.