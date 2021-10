«No deal without a finance deal!»

Rare résultat positif de la COP15 de Copenhague en 2009 : les pays riches y ont pris l’engagement de financer à hauteur de 100 milliards de dollars par an l’adaptation des pays les plus vulnérables au changement climatique et la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Six ans après Paris, on n’y est pas. Selon l’OCDE, « le financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés a atteint 79,6 milliards de dollars en 2019, en hausse de seulement 2 % par rapport à 2018 ». Le montant de 100 milliards ne sera pas atteint avant 2023, ont indiqué les ministres allemand et canadien mandatés par la présidence de la COP26 pour présenter un plan permettant la mise à niveau de ces financements. Par la suite, le montant devrait dépasser les 100 milliards, ont-ils indiqué.