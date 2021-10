Toujours plus de gaz à effet de serre

Le dernier bulletin des émissions de gaz à effet de serre publié par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) indique que la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère a atteint 413,2 parties par million en moyenne en 2020. C’est 149 % au-dessus des niveaux préindustriels (278 ppm). A l’heure actuelle, un peu plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine se retrouvent dans l’atmosphère. Le reste est absorbé par des puits (océans, forêts, tourbières, certaines terres agricoles…). Les concentrations de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) sont quant à elles supérieures, respectivement de 262 % et de 123 %, à l’ère préindustrielle (vers 1750). Le CO2 est responsable de 66 % du « forçage radiatif » (l’impact de réchauffement) dû aux gaz à effet de serre, le méthane de 16 %, le N2O de 7 %.