Climat: COP26, la course contre le temps

Ils sont comme le lapin galopant comme un fou dans le paysage halluciné d’Alice au pays des merveilles. Agités, affairés : « En retard, je suis en retard, en retard… » L’échéance se rapproche, en effet ; elle se fait de plus en plus pressante. Et faute d’avoir agi plus tôt, il faut courir après le temps. Les plus de 190 pays qui se retrouvent à la COP26 du 1er au 11 novembre à Glasgow le savent : la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère n’a jamais été aussi élevée. Les impacts du changement climatique se font de plus en plus lourds. Et les efforts actuels pour inverser ces tendances sont toujours insuffisants. En résumé, « nous sommes largement hors de la piste », dit le patron de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas.