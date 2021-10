JO 2022: la patineuse allemande Claudia Pechstein, 49 ans, fait un pas vers ses huitièmes Jeux

Pechstein s’est qualifiée pour la Coupe du monde, où elle peut obtenir un billet pour Pékin 2022. La Berlinoise prendra également le départ à Inzell du 5.000 mètres et de la mass-start. Avec ce succès dans le 3.000 mètres, Pechstein compte quarante titres nationaux.

La patineuse Claudia Pechstein, 49 ans, a fait le premier pas vers ses huitièmes Jeux Olympiques d’Hiver en remportant le titre allemand du 3.000 mètres en 4:11.82 vendredi à Inzell. La troisième place est revenue à Victoria Stirnemann, 19 ans, la fille de la multiple championne olympique et du monde Gunda Niemann-Stirnemann. Un résultat remarquable avec un record personnel de 4:16.92.

Pechstein pourrait devenir la première femme à participer à huit éditions des Jeux Olympiques d’hiver. Chez les messieurs, le sauteur à skis japonais Noriaki Kasai a déjà réussi cet exploit. «Pour pouvoir aller aux Jeux, il faut d’abord garder ces jeunes derrière soi lors des championnats nationaux et cela a plutôt bien fonctionné. Je suis tout à fait satisfaite», a avancé Pechstein, qui est toujours esseulée en Allemagne. «Dommage, c’est comme ça depuis dix ans. Aux Pays-Bas, j’aurais pris ma retraite depuis quinze ans, mais tant que les jeunes Allemandes ne battront pas Pechstein, je continuerai.»

Lors des Jeux précédents, Pechstein a remporté cinq fois l’or (5.000 mètres Lillehammer 1994, 5.000 mètres Nagano 1998, 5.000 et 3.000 mètres Salt Lake City 2002, poursuite Turin 2006), deux fois l’argent (3.000 mètres 1998, 5.000 mètres 2006) et deux fois le bronze (5.000 mètres Albertville 1992, 3.000 mètres 1994). Elle a aussi décroché six titres mondiaux.