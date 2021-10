Arthur Theate: «Nous, les jeunes, sommes prêts à assurer la relève quand il le faudra»

Arthur Theate (21 ans) se confie, deux mois après avoir quitté le championnat de Belgique. Le défenseur de Bologne évoque, sans équivoque, ses ambitions, le football italien… et les Diables rouges avec qui il espère aller au Qatar.

Un transfert à Bologne, la découverte de la Serie A et un récent statut de Diable rouge : Arthur Theate vit un véritable conte de fées en ce début de saison. Appliqué et généreux dans l’effort, le défenseur belge se donne les moyens de ses ambitions. Guère étonnant, du coup, qu’il se soit mis à l’italien. « C’est une langue très proche du français, donc c’est assez facile au niveau de l’apprentissage », pose le garçon de 21 ans, dont la gouaille et l’accent liégeois font toujours partie intégrante du personnage.

En seulement quelques semaines, vous avez déjà fait forte impression alors que personne ne vous connaissait en Serie A. Votre premier défi est réussi, finalement ?