SC Charleroi: d’Eupen à Eupen, presque tout a changé

Un peu plus de six mois après l’envahissement de terrain qui avait précédé le match contre Eupen, les sourires sont revenus au Mambourg. La déception de mercredi rappelle toutefois que l’équilibre reste instable.

Six mois après l’ultime déroute du Sporting de Charleroi version 2020-2021 au Mambourg face à Eupen, les germanophones reviennent à Charleroi ce samedi. Le contexte du jour sera nettement plus apaisé qu’en avril puisque le match avait alors dû être retardé suite à l’envahissement de terrain des supporters du Sporting en préambule à la rencontre. Ce jour-là, les plus fervents des fans sambriens avaient exigé de discuter avec Mehdi Bayat. Si ce dernier avait refusé dans un premier temps, il n’avait eu d’autre choix que de céder face à la vindicte populaire, avant de prendre l’ensemble des supporters dans sa foulée pour les faire quitter le stade et laisser place au match, finalement anecdotique. « La frustration avait alors été exprimée avec force », explique Xavier De Vleeschauwer, président de l’Amicale des supporters.