Standard: Arnaud Bodart déjà dans le club des 100

Le gardien liégeois (23 ans) fête ce samedi à Sclessin, face à Courtrai, son 100e match officiel sous le maillot du Standard. Un club où il évolue depuis l’âge de 7 ans et dont il est beaucoup plus que joueur et capitaine. Un symbole et un exemple !

L’anecdote n’est pas anodine. Le Standard vient d’être balayé sur le terrain de l’Union (4-0). Dès le coup de sifflet final, le responsable de la communication du Standard désigne Arnaud Bodart pour répondre aux interviews télévisées. Énervé, remonté, le gardien liégeois prévient que si tel est le cas, il va être très cash. Il a carte blanche. De fait, le discours est musclé, les mots claquent. « Cela commence vraiment à me faire chier », assène-t-il, avant de reconnaître plus tard que l’exercice lui avait permis d’évacuer toute sa frustration. « On n’était pas dans les duels, on n’était nulle part. On peut me reprocher le deuxième but. Je dégage, ça revient, je joue court, ça revient, j’essaie de jouer vite, ça revient. À un moment, j’ai essayé de prendre mes couilles en main et de trouver la solution. C’est la honte, ce n’est pas digne du Standard… »