Quatre ans après l’attentat de Manhattan: «Le sentiment d’être un peu oubliés? Sûrement»

Quatre années se sont écoulées depuis ce jour d’Halloween 2017. Daryl, l’un des fils, Timothy, le neveu, fêtent à New York leurs 16 ans. Aux côtés d’Aristide Melissas, qui célèbre, lui, ses 47 ans, et de son épouse Marion Van Reeth. Une virée touristique, rien de plus banal, de l’autre côté de l’Atlantique. Quatre années après, nous retrouvons Aristide et Marion dans un parc d’Anvers, où ils vivent. Où ils vivent, oui, parce qu’ils vivent encore. Ce 31 mars 2017, ils ont survécu à un attentat terroriste revendiqué par le groupe État islamique. Encore bouleversée par cette date qui a changé sa vie à jamais, Marion Van Reeth, 58 ans aujourd’hui, préfère s’éclipser après quelques photos.