La punaise diabolique envahit l’Europe

La punaise diabolique (halyomorpha halys), aussi appelée punaise marbrée, se répand en Europe d’après nos confrères de Midi-Libre.

Ces punaises s’accrochent aux volets, aux façades d’immeubles, aux fenêtres, envahissent les terrasses. Elle se nourrit de tous les végétaux, et notamment des pommes. Et mieux vaut le savoir avant de brandir sa charentaise, elle sent très mauvais quand on l’écrabouille.