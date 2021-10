L’avocat de Lucas Hernadez réagit à la non-condamnation de son client: «la prison aurait mis fin à sa carrière»

Lucas Hernandez aura sûrement accueilli avec soulagement le verdict de la justice espagnole. Après cette décision favorable, l’avocat du défenseur du Bayern a expliqué qu’une peine d’emprisonnement aurait ruiné la carrière de son client. « Il aurait pu arriver que Lucas entre en prison et que, six mois plus tard, le Tribunal supérieur de justice de Madrid, comme cela a été le cas, se prononce contre et que ce passage en prison ait détruit la carrière professionnelle de Lucas ainsi que sa vie personnelle. Il était donc justifié que les trois magistrats de la section 26 de l’Audiencia Provincial suspendent d’urgence la peine un jour avant l’incarcération prononcée par le juge », a-t-il notamment déclaré.

Le Français risquait de passer jusqu’à six mois en prison pour ne pas avoir respecté une mesure d’éloignement.