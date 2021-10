Ligue 1: mené, le PSG renverse Lille et s’impose à domicile (2-1)

Le PSG aura souffert mais Mauricio Pochettino et ses hommes l’ont emporté face au champion en titre Lille, vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Les Lillois ont ouvert le score par le bians de Jonathan David en première mi-temps avant que les locaux n’inversent la tendance en seconde mi-temps. Di Maria aura sonné la révolte, auteur d’un but et d’une passe décisive. Lionel Messi a été remplacé à la pause par son compatriote Mauro Icardi, diminué par une gêne musculaire.