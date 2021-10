Podcast - Récit d’une immersion au sein du quartier Nord

Plusieurs phénomènes d’agressions et d’incivilités ont secoué, ces dernières semaines, le quartier Nord à Bruxelles. Pour comprendre les dynamiques du quartier, Lorraine Kihl et Arthur Sente sont partis en reportage. Ils expliquent leurs découvertes dans ce podcast.

Le quartier autour de la gare du Nord, à Bruxelles, se décline - entre autres - entre immeubles de bureaux, commerces historiques et carrés de prostitution. Dans ces rues se croisent des navetteurs et navetteuses, les habitants et habitantes du quartier, la police, des commerçants et de nombreux toxicomanes.

Pour comprendre quelles sont les dynamiques qui traversent le quartier, quels sont les problèmes et quelles pourraient être les pistes de solution, Lorraine Kihl et Arthur Sente sont partis en reportage. Dans ce podcast, ils expliquent comment cette immersion s’est déroulée et ce qu’ils ont pu y apprendre.