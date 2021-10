Dario Del Fabro: «Nous allons à la guerre»

Beerschot-Seraing n’est certainement pas un match au sommet. Mais il en aura toute la saveur. Tous les acteurs connaissent l’importance de cet affrontement. Les Sérésiens luttent pour le maintien et pourraient mettre leur adversaire du jour à 13 points. Un gouffre. Avant la rencontre à l’Union, Jordi Condom avait expliqué qu’un succès dans la capitale pourrait lui permettre de ne plus regarder derrière lui au classement et faciliterait donc l’apprentissage de ses jeunes joueurs. Ils auraient ainsi la possibilité d’évoluer plus libérés. La douloureuse défaite l’en a empêché.