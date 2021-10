Climat: regarder au-delà de Glasgow

Ce qui se passera dans les dix années à venir déterminera si notre planète deviendra un monde inhospitalier, plus inégalitaire, ou si les hommes auront commencé à soigner ses maux.

A vis à la population : la COP26 qui s’ouvre à Glasgow, ce lundi, ne permettra pas d’atteindre les objectifs climatiques fixés dans l’accord de Paris. Les indignés peuvent préparer leurs indignations et les énervés leurs invectives. Ni sur l’objectif de maintenir la hausse de la température à 1,5 ºC, ni sur l’aide financière aux pays les plus vulnérables qui devait être de 100 milliards de dollars par an en 2020, les 196 pays ne respecteront leurs engagements.