La revue de l’actu de Michel Lecomte: J’aimerais bien qu’on m’explique…

1 Marjorie, l’autre grande dame des Cats !

Petite par la taille mais grande par le talent, Marjorie Carpréaux a donc tiré sa révérence aux Cats. À 34 ans, la Boussutoise est la plus « capée » avec plus de 150 sélections. Elle a tout connu, des titres de championne de Belgique, de vainqueur de la Coupe nationale, tandis qu’elle a été élue meilleure joueuse belge en 2013. Elle a évolué en France, en Italie, en Suède et dans les meilleurs clubs belges. Aujourd’hui toujours active à Namur Capitale, c’est un véritable modèle d’énergie, de capacité à se surpasser, de « super-équipière ». On en parle moins que Wauters ou Meesseman mais c’est une grande dame qui quitte un navire désormais sous la direction du français Valéry Demory. Beaucoup d’observateurs attendaient et espéraient Thibaut Petit. Pressenti longtemps, aujourd’hui actif à Koursk en Russie, il n’a pas été choisi… On peut m’expliquer ?