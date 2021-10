Hockey: les quatre priorités des clubs de Division d’honneur

Après le sacre olympique conquis cet été par les Red Lions, à Tokyo, le hockey belge est bien conscient qu’il ne peut en aucun cas se reposer sur ses lauriers pour conserver son avance et son aura au niveau mondial. Mais pour y parvenir, les décideurs actifs dans notre pays doivent continuer à réfléchir, à travailler et à innover pour rester au sommet. Une saine ambition assumée pleinement par Cédric Deleuze, le président de la Top hockey league (THL), qui dresse la liste des quatre priorités de l’ASBL qui regroupe et représente l’ensemble des clubs de Division d’honneur – dames et messieurs (18 équipes actuellement).

1