Le Standard réagit sur Twitter aux propos de François Fornieri: «Supporter? Ha bon?»

L’homme d’affaires s’est confié pour la première fois depuis sa sortie de prison. Il a notamment évoqué son intention, il y a un an, d’entrer dans le capital du Standard de Liège avant de se heurter à une fin de non-recevoir du président actuel Bruno Venanzi. « Bruno connaît mes intentions. Mais je lis que d’autres sont également intéressés. Alors je dis tant mieux car pour moi, ce qui compte, c’est que le Standard fasse à nouveau partie du Top 3 du foot belge et pas du top 10. Parce que ça me fait mal de voir mon club favori à ce niveau », a-t-il indiqué en exclusivité dans les colonnes de Sudinfo.

Une volonté qui ne s’est pas concrétisée. « Disons que je n’avais pas apprécié son projet immobilier. Faire assumer par le « club » Standard un loyer aussi gros pour jouer dans son stade, ce n’était pas tenable (on parle en effet de 5 à 6 millions par an durant 40 ans). Et sur la valeur de rachat, il avait son idée et j’avais la mienne. Je ne voulais ni être président, ni CEO du club. Seulement supporter et investisseur. » Et il n’a pas fermé définitivement la porte pour autant : « Au Standard, il faut tout redresser, modifier les structures, changer complètement le management. Mais je reste ouvert à la discussion. Et s’il me téléphone, je l’écouterai. »