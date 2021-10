Wallonie: 737 millions du plan de relance pour les inondations

La plus grosse partie de cette enveloppe (465 millions) ira aux travaux nécessaires dans les cours d’eau non navigables (curage, nettoyage) et leurs berges. Les marchés sont attribués. Ces chantiers devraient être achevés en mars 2022. Une autre somme importante (185 millions) ira à la remise en état des infrastructures régionales endommagées : voiries, tunnels, voies hydrauliques, bassins d’orage et centres de formation.