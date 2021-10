Pour ses retrouvailles à Rome, le G20 va devoir convaincre sur le climat

«Sur tous nos objectifs climatiques, nous avons du chemin à faire et nous devons accélérer l’allure», a encore répété vendredi le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, qui ne cesse de tirer la sonnette d’alarme sur le risque de «catastrophe climatique» et pointe la «responsabilité particulière» des pays du G20 -- ce groupe qui comprend entre autres les Etats-Unis, l’Union européenne, mais aussi la Chine, la Russie ou l’Inde, représente la plus grosse partie des émissions mondiales. «Nous avons encore le temps de remettre les choses sur le bon chemin et cette réunion du G20 est l’occasion de faire cela», a insisté M. Guterres.

Ils doivent discuter lutte contre le Covid, relance économique mondiale, et surtout climat: les dirigeants du G20 des plus grandes économies mondiales, qui se réunissent à partir de samedi à Rome, sauront-ils envoyer un signal positif juste avant la COP26?

Plusieurs manifestations sont prévues samedi à Rome (syndicats, extrême gauche, Fridays for Future), avec des milliers de personnes attendues. Plus de 5.000 policiers, carabiniers et soldats ont été mobilisés, la capitale italienne sera en permanence survolée par des hélicoptères et des drones, et le quartier où se tient le sommet a été «bunkerisé».