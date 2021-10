Axel Witsel (Dortmund) serait l’une des priorités de la Juventus pour le mercato hivernal

Alors que la Juventus peine à enclencher la surmultipliée en Serie A, la direction du club aurait déjà fait savoir que le prochain mercato hivernal serait mouvementé. Actuelle neuvième en Italie, la Vieille Dame ambitionne beaucoup mieux. Raison pour laquelle un milieu de terrain et un attaquant seraient ciblés par les Bianconeri.

Selon la Gazzetta dello Sport, Axel Witsel serait le profil idéal pour compléter l’entrejeu de la Juventus. Formé au Standard et jouant actuelle pour le Borussia Dortmund, le Diable rouge pourrait vivre une nouvelle aventure dans les prochains mois, lui qui est lié jusqu’en juin 2022 avec le club allemand. À 32 ans, sa valeur est estimée entre 10 et 15 millions d’euros. Dans le même compartiment du jeu, la Juventus songerait également à Denis Zakaria (Mönchengladbach) et Aurélien Tchouaméni (Monaco).