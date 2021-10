«Ridicule», «L’ego surdimensionné de Venanzi»: les supporters du Standard abasourdis par la communication de leur club

Le Standard s’est mis, lui-même, dans une fameuse polémique ce samedi matin. Alors que François Fornieri – pressenti un temps pour entrer dans le capital du club liégeois – s’est confié en exclusivité dans les colonnes de Sudinfo, les Rouches ont réagi de manière très étonnante sur leur compte Twitter. Ce qui n’a pas manqué de créer le buzz sur la toile et d’interpeller leurs nombreux supporters.

« Bruno connaît mes intentions. Mais je lis que d’autres sont également intéressés. Alors je dis tant mieux car pour moi, ce qui compte, c’est que le Standard fasse à nouveau partie du Top 3 du foot belge et pas du top 10. Parce que ça me fait mal de voir mon club favori à ce niveau. Je ne voulais ni être président, ni CEO du club. Seulement supporter et investisseur », a expliqué l’ancien CEO de Mithra. Des propos qui n’ont pas échappé au Standard, qui s’est fendu d’une communication pour le moins hasardeuse, voire troublante. « Mon club favori ? Supporter… Ha bon ??? »