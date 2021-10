Zakia Khattabi en route pour la COP26: «Il faut réfléchir à un centre de commandement fédéral»

En attendant, la ministre fédérale estime que son gouvernement a fait sa part et que les gouvernements bruxellois et wallon ne sont pas en reste.

Au parlement, une partie de l’opposition a appelé le Premier ministre, Alexander De Croo, à prendre la main. « Si on avait pu le faire, on l’aurait fait depuis longtemps », a souligné samedi Mme Khattabi, peu avant d’embarquer à la gare du Midi dans le « train for climate » qui la mènera en Ecosse. Mais, actuellement, la structure belge ne le permet pas.

Les inondations en tête

Au-delà des chiffres, des questions scientifiques et des querelles partisanes, il y a un enjeu politique et démocratique, a fait remarquer la ministre Ecolo. « L’inaction climatique tue. Je me rends à la COP avec les noms, les visages de ceux qui ont perdu un proche après les inondations en Wallonie. On ne parle pas d’empêcher les gens de vivre mais de faire en sorte que les gens vivent mieux. Mon propos est politique, c’est un projet de société et d’avenir que porte mon gouvernement », a-t-elle dit.