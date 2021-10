Avant la COP26, le fédéral veut montrer ses ambitions

Deux éminences belges seront présentes à l’entame de la COP26, le sommet mondial sur le climat qui débute lundi à Glasgow. Le Premier ministre Alexander De Croo (VLD) y prendra la parole mardi. La ministre du Climat, Zakia Khattabi (Ecolo) qui a pris un « climate train » sera aussi du voyage. Avec quoi se présentera la Belgique devant les Nations unies ? On peut imaginer qu’elle va beaucoup vanter son plan de reprise, dont la nature très « verte » a été reconnue par la Commission. Qu’elle rappellera ses ambitions en matière d’éolien offshore : un triplement de la capacité installée en mer du Nord, pour atteindre entre 5,4 et 5,8 GW en 2030, de quoi satisfaire « jusqu’à 30 % de la demande électrique », assure-t-on. Qu’elle mettra en avant la stratégie hydrogène adoptée vendredi par le gouvernement qui veut faire de la Belgique une « plaque tournante pour le transit et l’importation d’hydrogène »…