Stéphane Demol confiant concernant la suite de la saison d’Anderlecht: «Les Mauves termineront dans le top 4»

Car ces dernières semaines, les Bruxellois avaient surtout fait du surplace, enchaînant quatre matches nuls de rang. Pour autant, Stéphane Demol, qui n’a pas loupé une seule de leurs rencontres cette saison, constate qu’ils sont sur la bonne voie. Même si le chemin est encore long. « Je trouve qu’il y a de l’amélioration par rapport à l’année dernière. Mais il y a encore trop de hauts et de bas à mon goût. Les jeunes ne sont pas encore totalement prêts et les anciens, mis à part Van Crombrugge, n’ont pas encore complètement leur niveau d’avant. Toutefois, je pense qu’Anderlecht va terminer dans le top 4. »

Cette dernière semaine, le RSCA a fait parler la poudre, prenant largement la mesure du Beerschot le week-end dernier (4-2), et infligeant une véritable correction à La Louvière en Coupe de Belgique ce mercredi (1-7). De là à dire que les Bruxellois sont définitivement lancés cette saison, il y a un pas que ne franchirait pas -encore- Stéphane Demol, l’ancien international belge qui a commencé sa carrière professionnelle au Parc Astrid (où il y a joué jusqu’en 1988 avant de partir à Bologne). « On ne peut pas véritablement tirer de conclusions de ces deux derniers matches », réagit-il. « Car le Beerschot est dernier avec seulement deux points. Et le match de La Louvière, pour Anderlecht, c’était de la rigolade face à une équipe de troisième division (NDLR : de Nationale 1 plus précisément). C’est dès lors difficile de bien cerner le niveau du RSCA. Maintenant, il va devoir aussi s’imposer contre OHL, une autre équipe de bas de classement. En fait, d’après moi, il doit remporter ces trois rencontres. »

La réaction de Zirkzee

Parmi les joueurs qui, d’après lui, peuvent encore augmenter leur niveau de jeu se trouve un certain Joshua Zirkzee. L’attaquant prêté par le Bayern de Munich a récemment essuyé quelques critiques quant à son manque de régularité. Il avait d’ailleurs été placé sur le banc face au Beerschot. Mais il a depuis lors réagi, donnant un assist lors de sa montée face aux Anversois, et scorant un doublé contre La Louvière. « La concurrence vous rend meilleur », expliquait le Néerlandais. « Il faut se montrer sous son meilleur jour à tout moment, que ce soit à l’entraînement ou bien en match. Et puis, plus je vais jouer avec mes coéquipiers, plus je vais les comprendre. »