Amadou Onana, capitaine des diablotins après la défaite de Lille face au PSG : «C’est le PSG, on sait comment ils sont»

Les Lillois menaient 1-0 face au Paris Saint-Germain avant d’être finalement défaits 2-1 en seconde mi-temps. Amadou Onana, capitaine des diablotins semblait frustré après le match : « On est frustré, c’est logique. On a dominé la plus grosse partie du match . On a les occasions en première période, mais on ne les termine pas et on se fait punir. C’est le PSG, on sait comment ils sont…», a déclaré aux micros de Prime Video.

Le joueur belge est entré à 15 minutes de la fin face au PSG, hier soir. Il n’a pas pu éviter la défaite des Dogues.