Olivier Giroud s’exprime sur sa relation avec Zlatan Ibrahimovic: «Il a une façon de communiquer particulière»

Arrivé cet été à l’AC Milan en provenance de Chelsea, Olivier Giroud (35 ans) semble s’être rapidement intégré au sein de l’effectif lombard. En neuf apparitions sous la vareuse milanaise, le Français a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises. Des débuts rêvés, d’autant que le géant italien occupe la tête de la Serie A avec le Napoli (28 points/30).

Dans les travées de San Siro, le champion du monde 2018 fréquente notamment un certain Zlatan Ibrahimovic. « Au quotidien, ça se passe très bien », a expliqué l’ancien attaquant d’Arsenal à BeIn Sports. « C’est quelqu’un qui a une façon de communiquer particulière. On le connaît tous, il est comme ça. Il prend beaucoup de place dans le vestiaire, il a beaucoup d’expérience, il est très respecté. C’est un peu le boss au Milan AC. Il a fait de grandes choses ici. C’est le leader dans l’équipe. C’est un bonheur de l’avoir à ses côtés. Il est brancheur, il est naturel. Que vous le croyez ou non (rire), c’est une personne tout à fait normale, avec beaucoup de confiance en soi. »