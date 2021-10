Conference League : les supporters du Partizan Belgrade interdits de déplacement à Gand

«Etant donné que la Serbie ne fait pas partie de l’Union Européenne (UE) et que la population serbe est vaccinée avec un vaccin non-reconnu, une partie de la population serbe n’est pas éligible pour un certificat numérique COVID de l’UE ou équivalent. Il n’est donc pas possible pour le club de contrôler de manière efficace les supporters serbes. De plus, le nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations augmente en Belgique mais aussi partout en Europe. La situation en Serbie est également alarmante. En raison de la situation sanitaire actuelle, le bloc visiteurs restera fermé.»